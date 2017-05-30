Учёные определили оптимальную частоту секса для счастливой пары

Ученые разрушили миф, согласно которому необходимо как можно чаще заниматься сексом для сохранения счастливых отношений. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на исследование ученых из университета Торонто.
Исследование показало, что в первую очередь наблюдается корреляция между удовлетворенностью от секса и удовлетворенностью в отношениях. При этом частота не является определяющим фактором.
Утверждается, что оптимальным является секс один раз в неделю, при этом более частые связи между партнерами никак не влияют на отношения.
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