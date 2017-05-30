Учёные определили оптимальную частоту секса для счастливой пары

Исследование показало, что в первую очередь наблюдается корреляция между удовлетворенностью от секса и удовлетворенностью в отношениях. При этом частота не является определяющим фактором.

Утверждается, что оптимальным является секс один раз в неделю, при этом более частые связи между партнерами никак не влияют на отношения.