Ученые открыли секрет привычки разговаривать с самим собой

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Сегодня, 06:35.
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Британские психологи пришли к выводу, что разговаривать с собой склонны люди с более высоким интеллектом, сообщает "ВладТайм". Такой вывод ученые из Бангора сделали после серии проведенных тестов.

Учеба. Интеллект. Мысли. Знания.
Учеба. Интеллект. Мысли. Знания. Фото: CC0.

В ходе исследования участникам предложили изучить письменные инструкции, читая про себя или вслух. Во время эксперимента у людей также измерили уровень концентрации внимания.

Оказалось, что те, кто проговаривал написанное вслух, были более сосредоточены на выполнении задания. Мало того, они лучше понимали и запоминали инструкции. Один из авторов исследования психолог Палома Мари-Бефф объяснил это тем, что, давая себе команды вслух, человек лучше контролирует свое поведение.

Особенно это играет большую роль в состоянии стресса. Размышляя в слух человек лучше сосредотачивается на ситуации и мотивирует себя на достижение поставленных целей.

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