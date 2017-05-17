Ученые открыли секрет привычки разговаривать с самим собой

В ходе исследования участникам предложили изучить письменные инструкции, читая про себя или вслух. Во время эксперимента у людей также измерили уровень концентрации внимания.

Оказалось, что те, кто проговаривал написанное вслух, были более сосредоточены на выполнении задания. Мало того, они лучше понимали и запоминали инструкции. Один из авторов исследования психолог Палома Мари-Бефф объяснил это тем, что, давая себе команды вслух, человек лучше контролирует свое поведение.

Особенно это играет большую роль в состоянии стресса. Размышляя в слух человек лучше сосредотачивается на ситуации и мотивирует себя на достижение поставленных целей.