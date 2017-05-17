Ученые открыли секрет привычки разговаривать с самим собой

Британские психологи пришли к выводу, что разговаривать с собой склонны люди с более высоким интеллектом, сообщает "ВладТайм". Такой вывод ученые из Бангора сделали после серии проведенных тестов.
В ходе исследования участникам предложили изучить письменные инструкции, читая про себя или вслух. Во время эксперимента у людей также измерили уровень концентрации внимания.
Оказалось, что те, кто проговаривал написанное вслух, были более сосредоточены на выполнении задания. Мало того, они лучше понимали и запоминали инструкции. Один из авторов исследования психолог Палома Мари-Бефф объяснил это тем, что, давая себе команды вслух, человек лучше контролирует свое поведение.
Особенно это играет большую роль в состоянии стресса. Размышляя в слух человек лучше сосредотачивается на ситуации и мотивирует себя на достижение поставленных целей.
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