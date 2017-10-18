Ученые показали, как будут выглядеть люди через 1000 лет.

Исследователи считают, что если передовые технологии и дальше будут активно внедряться в жизнь человека и при этом не случится катастрофы, то люди смогут меняться не только внешне, но и на микроскопических уровнях.

Так, например, специалисты ссылаются на исследование ученых из Оксфорда, обнаруживших группу ВИЧ-инфицированных детей в Южной Африке, у которой есть встроенная защита от ВИЧ. Она предотвращает развитие заболевания и позволяет детям нормально жить.

Ученые полагают, что через тысячу лет люди будут выше ростом, чем современники, а также будут иметь более развитый интеллект и способность адаптироваться к любым условиям, в том числе жить и размножаться на других планетах.