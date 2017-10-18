Ученые показали, как будут выглядеть люди через 1000 лет.

Специалисты канала Tech Insider, проанализировав исследования и изобретения последних нескольких лет, предположили, как изменятся люди в ближайшее тысячелетие, пишет "Российская газета".
Исследователи считают, что если передовые технологии и дальше будут активно внедряться в жизнь человека и при этом не случится катастрофы, то люди смогут меняться не только внешне, но и на микроскопических уровнях.
Так, например, специалисты ссылаются на исследование ученых из Оксфорда, обнаруживших группу ВИЧ-инфицированных детей в Южной Африке, у которой есть встроенная защита от ВИЧ. Она предотвращает развитие заболевания и позволяет детям нормально жить.
Ученые полагают, что через тысячу лет люди будут выше ростом, чем современники, а также будут иметь более развитый интеллект и способность адаптироваться к любым условиям, в том числе жить и размножаться на других планетах.
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