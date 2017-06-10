Ученые порекомендовали не запивать фастфуд кофе

Запивать жирную пищу кофе вредно и опасно. В такие моменты уровень сахара в крови человека повышается до уровня людей, больных диабетом. К такому заключению пришли ученые из Канады, передает "Федеральное агентство новостей".
Причина такой реакции - высокое содержание канцерогенов, сахара и быстрых углеводов в фаст-фуде. Исследования показали, что две чашки кофе после гамбургера и картошки фри повышали уровень сахара у добровольцев до 65%. На протяжении пяти последующих часов этот показатель оставался неизменным.
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