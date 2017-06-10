Ученые порекомендовали не запивать фастфуд кофе

Причина такой реакции - высокое содержание канцерогенов, сахара и быстрых углеводов в фаст-фуде. Исследования показали, что две чашки кофе после гамбургера и картошки фри повышали уровень сахара у добровольцев до 65%. На протяжении пяти последующих часов этот показатель оставался неизменным.