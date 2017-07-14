Ученые предрекли Сибири цветущее будущее и массовую миграцию

По прогнозу российских ученых, к 2080 году климат Сибири станет более мягким и умеренным. Площади вечной мерзлоты сократятся. "Прогнозируемый умеренный климат и удвоение растениеводства могут привлечь людей к миграции в Сибирь в течение этого столетия", — заявляют авторы в работе.

Ученые делали прогноз на основе климата Центральной Сибири (Красноярский край, Хакасия и Тыва). Авторы показали, что к 2080-м годам температуры в середине зимы в Центральной Сибири поднимутся на 9,1 градуса Цельсия, а лета — на 5,7 градуса, существенно вырастет уровень годовых осадков и площадь земли, пригодная для жизни. При том плотность населения может увеличиться в три раза.

Авторы и эксперты сошлись во мнении, что миграции людей в Сибирь могут помешать социально-экономические факторы: слаборазвитая инфраструктура и заболачивание местности. Заболачивание, в свою очередь,приводит к высвобождению в атмосферу метана, а следовательно — к потеплению. При этом повышение годовых температур приведет к активному распространению лесов, которые будут поглощать углерод и тем самым замедлять потепление, пишет "Ланта.ру".

Ранее климатолог Владимир Клименко заявил, что скоро жители некоторых регионов смогут забыть о теплой одежде и одеваться зимой по-европейски.

Владимир Клименко,

климатолог:

Знаменитых русских зим с трескучими морозами мы уже никогда не увидим. Если, конечно, Земля не столкнется с астероидом или не случится ядерной войны. В условиях так называемой европейской зимы мы живем последние 20 лет. Зима считается холодной, если средняя температура отклоняется от нормы более чем на два градуса. Например, зима 1941 года, которая остановила немецкое наступление, была на 7,5 градуса ниже нормы.

Со временем мы сможем забыть о меховых шапках и шубах. Перезимовать можно будет в осенних сапогах и утепленных куртках, по крайне мере, жителям средней полосы России точно.