Ученые предсказали скорую смертоносную вспышку на Солнце

Ученые проанализировали данные о произошедших солнечных вспышках и оценили вероятность возникновения супервспышек, в том числе сверхъярких и способных "сдуть" озоновый слой на Земле. Исследователи пришли к выводу, что вспышка такого масштаба произойдет не позднее, чем в ближайшие сто лет.

В докладе сообщается, что по количеству выделяемой энергии ожидаемая природная аномалия будет равняться вспышке 1859 года, в результате которой возникла геомагнитная буря, получившая название "Событие Кэррингтона". На Земле произошел глобальный сбой телеграфной сети, а также яркие полярные сияния в низких широтах. Над Скалистыми горами в Штатах свечение было настолько мощным, что разбудило золотоискателей, которые начали готовить завтрак, думая, что наступило утро (по Wiki).

С высокой вероятностью подобная вспышка в обозримом будущем выведет из строя орбитальные спутники, увеличение дозы, сбою в работе энергосистем и систем охлаждения на ядерных электростанциях, отключению интернета, и, вероятно, приведет к человеческим жертвам, сообщает New Scientist.

Справка

Пробы льдов в Антарктиде показывают, что подобные события повторяются в среднем примерно раз в 500 лет.