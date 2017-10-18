Ученые предсказали скорую смертоносную вспышку на Солнце

В ближайшие 100 лет, и с вероятностью в 12% в ближайшее десятилетние, произойдет мощнейшая вспышка на Солнце, которая приведет к масштабным катастрофам. Пессимистичное предсказание сделали ученые из Гарварда,результаты из научных изысканий опубликованы в The Astrophysical Journal.
Ученые проанализировали данные о произошедших солнечных вспышках и оценили вероятность возникновения супервспышек, в том числе сверхъярких и способных "сдуть" озоновый слой на Земле. Исследователи пришли к выводу, что вспышка такого масштаба произойдет не позднее, чем в ближайшие сто лет.
В докладе сообщается, что по количеству выделяемой энергии ожидаемая природная аномалия будет равняться вспышке 1859 года, в результате которой возникла геомагнитная буря, получившая название "Событие Кэррингтона". На Земле произошел глобальный сбой телеграфной сети, а также яркие полярные сияния в низких широтах. Над Скалистыми горами в Штатах свечение было настолько мощным, что разбудило золотоискателей, которые начали готовить завтрак, думая, что наступило утро (по Wiki).
С высокой вероятностью подобная вспышка в обозримом будущем выведет из строя орбитальные спутники, увеличение дозы, сбою в работе энергосистем и систем охлаждения на ядерных электростанциях, отключению интернета, и, вероятно, приведет к человеческим жертвам, сообщает New Scientist.
Справка
Пробы льдов в Антарктиде показывают, что подобные события повторяются в среднем примерно раз в 500 лет.
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