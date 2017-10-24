Ученые предупредили о сильных магнитных бурях с 24 октября

Сегодня, 12:40.
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Ученые спрогнозировали геомагнитные возмущения с 24 по 27 октября. С высокой вероятностью возмущения перерастут в магнитную бурю, сообщили сотрудники лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Земля. Вид из космоса.
Земля. Вид из космоса. Фото: открытые источники (CC0).

По данным ученых, ожидается почти двукратное увеличение плотности потока солнечного вещества, обдувающего Землю. С вероятностью в 65% возмущения достигнут уровня магнитной бури.

Сейчас в космосе наблюдаются два плотных солнечных потока, которые находятся у разных концов планеты. Потоки солнечного ветра, источники которых находятся на Солнце и вращаются сейчас вместе с ним, "ударяют" по Земле поочередно с шагом 2 недели. Первый "удар" пришелся на период с 11 по 15 октября, второй (более слабый) ожидается с 24 по 27 октября. "Пока конфигурация солнечного ветра принципиально не изменится, Земле придется жить в ритме магнитных бурь, повторяющихся каждые две недели", — сообщают астрофизики.

Ученые прогнозируют, что в период с 24 по 27 октября сила геомагнитных возмущений составит 2 балла по пятибалльной шкале. Это "умеренный" уровень.

Следующая буря ожидается 6-7 ноября. Она будет немного сильнее из-за более высокой плотности соответствующего потока ветра.

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