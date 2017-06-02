Ученые предупредили о появлении самого большого айсберга в мире

Ученые из британского университета Суонси сообщили, что от Антарктического ледяного щита может в ближайшее время отколоться ледник площадью 5 тыс. кв. км. Это будет самый массивный айсберг в мире, пишет "Интерфакс".
"Время раскола, вероятно, очень близко (...) и мы не видим никаких способов предотвращения полного отделения айсберга", — заявил участник исследовательской группы Адриан Лакмен.
По данным ученых, трещина между отделяющимся участком и основным массивом ледника Ларсена на северо-западе Антарктиды увеличилась на 17 км за последние шесть дней. Теперь части ледника соединены между собой лишь одним участком длиной в 13 км.
По прогнозам исследователей, если ледник такого размера отделится, то это может привести к разрушению ледника Ларсена и, следовательно, резкому повышению уровня моря.
Ученые отметили, что процесс изменения географии ледяного щита ускоряется в связи с глобальным потеплением, вызванным деятельностью человека.
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