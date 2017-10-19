Ученые предупреждают о начале "экологического Армагеддона"

С 1989 года энтомологи собрали более 1,5 тысяч проб насекомых. Ученые установили, что общий вес пойманных насекомых за 27 лет снизился на 76%. Исследователи заявляют, что хотя замеры производились в заповедниках Германии, эти данные справедливы для всех районов, где развито сельское хозяйство.

"Насекомые составляют около двух третей всей жизни на Земле, и сейчас мы наблюдаем какой-то ужасающий спад. Кажется, человечество делает огромные участки земли непригодными для большинства форм жизни и в настоящее время находятся на пути к экологическому Армагеддону. Если мы потеряем насекомых, тогда все рухнет", — заявил профессор Дэйв Гулсон из университета Сассекса, принимавший участие в исследовании.

Ученые не называют точную причину резкого падения численности насекомых, но предполагают, что наиболее вероятные факторы— это уничтожение человеком их естественной среды обитания, использование пестицидов и глобальное потепление.