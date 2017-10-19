Ученые предупреждают о начале "экологического Армагеддона"

Исследователи из ФРГ, Нидерландов и Великобритании зафиксировали сокращение на три четверти количества крылатых насекомых по всей Германии. Это представляет серьезную угрозу для жизни на Земле, пишет РИА новости со ссылкой на издание Plos One.
С 1989 года энтомологи собрали более 1,5 тысяч проб насекомых. Ученые установили, что общий вес пойманных насекомых за 27 лет снизился на 76%. Исследователи заявляют, что хотя замеры производились в заповедниках Германии, эти данные справедливы для всех районов, где развито сельское хозяйство.
"Насекомые составляют около двух третей всей жизни на Земле, и сейчас мы наблюдаем какой-то ужасающий спад. Кажется, человечество делает огромные участки земли непригодными для большинства форм жизни и в настоящее время находятся на пути к экологическому Армагеддону. Если мы потеряем насекомых, тогда все рухнет", — заявил профессор Дэйв Гулсон из университета Сассекса, принимавший участие в исследовании.
Ученые не называют точную причину резкого падения численности насекомых, но предполагают, что наиболее вероятные факторы— это уничтожение человеком их естественной среды обитания, использование пестицидов и глобальное потепление.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.