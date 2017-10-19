Ученые предупреждают о начале "экологического Армагеддона"

Сегодня, 17:00.
Популярная наука

Исследователи из ФРГ, Нидерландов и Великобритании зафиксировали сокращение на три четверти количества крылатых насекомых по всей Германии. Это представляет серьезную угрозу для жизни на Земле, пишет РИА новости со ссылкой на издание Plos One.

Насекомое.
Насекомое. Фото: СС0.

С 1989 года энтомологи собрали более 1,5 тысяч проб насекомых. Ученые установили, что общий вес пойманных насекомых за 27 лет снизился на 76%. Исследователи заявляют, что хотя замеры производились в заповедниках Германии, эти данные справедливы для всех районов, где развито сельское хозяйство.

"Насекомые составляют около двух третей всей жизни на Земле, и сейчас мы наблюдаем какой-то ужасающий спад. Кажется, человечество делает огромные участки земли непригодными для большинства форм жизни и в настоящее время находятся на пути к экологическому Армагеддону. Если мы потеряем насекомых, тогда все рухнет", — заявил профессор Дэйв Гулсон из университета Сассекса, принимавший участие в исследовании.

Ученые не называют точную причину резкого падения численности насекомых, но предполагают, что наиболее вероятные факторы— это уничтожение человеком их естественной среды обитания, использование пестицидов и глобальное потепление.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров