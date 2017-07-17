Ученые предупреждают об огромной вспышке на Солнце и проблемах со связью

Яркость светила 16 июля увеличилась на несколько процентов. По данным экспертов, вспышка может привести к катаклизмам - землетрясениям, наводнениям и извержениям вулканов на Земле. Помимо этого, могут наблюдаться проблемы с электричеством и связью.

В зону влияния традиционно в течение нескольких дней попадут метеозависимые люди. У жителей Земли могут появиться головные боли и подняться давление. Эксперты порекомендуют запастись медикаментами и не находиться долго на открытой местности.