Ученые предупреждают об огромной вспышке на Солнце и проблемах со связью

На Солнце произошел огромный коронарный выброс. Об этом предупредили ученые NASA и рассказали, чем это грозит Земле пишут "Известия".
Яркость светила 16 июля увеличилась на несколько процентов. По данным экспертов, вспышка может привести к катаклизмам - землетрясениям, наводнениям и извержениям вулканов на Земле. Помимо этого, могут наблюдаться проблемы с электричеством и связью.
В зону влияния традиционно в течение нескольких дней попадут метеозависимые люди. У жителей Земли могут появиться головные боли и подняться давление. Эксперты порекомендуют запастись медикаментами и не находиться долго на открытой местности.
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