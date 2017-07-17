Ученые предупреждают об огромной вспышке на Солнце и проблемах со связью

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Сегодня, 15:55.
Жизнь

На Солнце произошел огромный коронарный выброс. Об этом предупредили ученые NASA и рассказали, чем это грозит Земле пишут "Известия".

Солнце.
Солнце. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Яркость светила 16 июля увеличилась на несколько процентов. По данным экспертов, вспышка может привести к катаклизмам - землетрясениям, наводнениям и извержениям вулканов на Земле. Помимо этого, могут наблюдаться проблемы с электричеством и связью.

В зону влияния традиционно в течение нескольких дней попадут метеозависимые люди. У жителей Земли могут появиться головные боли и подняться давление. Эксперты порекомендуют запастись медикаментами и не находиться долго на открытой местности.

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