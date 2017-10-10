Ученые раскрыли причины женского оргазма

Американские ученые выяснили, что женщины испытывают оргазм из-за одновременной повышенной активности нескольких мозговых центров, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал The Journal of Sexual Medicine.
В исследовании участвовали 40 женщин. Они заполнили анкеты, в которых рассказали о сексуальной жизни и взаимоотношениях. Для сканирования были отобраны десять человек, сообщивших, что испытывают сильный оргазм во время полового акта.
Чтобы зафиксировать работу нейронов, ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию. Процедура МРТ проходила во время клиторальной стимуляции, которую проводил партнер или сама женщина.
Ученые обнаружили, что во время эксперимента активность мозга постепенно увеличивалась, задействовав сенсорные и моторные центры мозга, а также систему вознаграждения.
Исследователи считают, что полученные данные будут использовать в медицине для помощи женщинам, которые не могут испытать оргазм.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.