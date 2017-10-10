Ученые раскрыли причины женского оргазма

В исследовании участвовали 40 женщин. Они заполнили анкеты, в которых рассказали о сексуальной жизни и взаимоотношениях. Для сканирования были отобраны десять человек, сообщивших, что испытывают сильный оргазм во время полового акта.

Чтобы зафиксировать работу нейронов, ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию. Процедура МРТ проходила во время клиторальной стимуляции, которую проводил партнер или сама женщина.

Ученые обнаружили, что во время эксперимента активность мозга постепенно увеличивалась, задействовав сенсорные и моторные центры мозга, а также систему вознаграждения.

Исследователи считают, что полученные данные будут использовать в медицине для помощи женщинам, которые не могут испытать оргазм.