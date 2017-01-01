Ученые приблизились к разработке вакцины от старения

Уже много веков исследователи пытаются разгадать секрет вечной молодости и поддержания здоровья на долгие годы. Однако до настоящего момента это удавалось сделать лишь отчасти. Ученые одного испанского института сообщили, что им удалось создать рецепт, который позволит людям вечно оставаться молодыми, пишет Medikforum.ru по ссылкой на Communications.
Сегодня существует несколько препаратов, которые по отдельности воздействуют на те или иные органы человека, помогая поддерживать их в тонусе.
Ученым впервые удалось приблизиться к созданию вакцины, которая сохранит молодым весь организм надолго. Секретом оказались теломеры — белковые окончания, которые содержатся в организме всех живых существ и обновляют клетки тела.
В процессе обновления теломеры становятся короче в конечном счете исчезают. После этого клетки становятся неспособными обновляться. Поэтому начинается процесс старения.
Исследователи отметили, что в разработке вакцины они задействовали механизм эпигенетического вида, работа которого должна была сделать белковые окончания в хромосомах несколько длиннее. Таким образом, как только теломеры можно будет удлинять, старость будет побеждена, потому что клетки смогут обновляться вечно.
Эксперименты, проведенные над мышами, оказались удачными — подопытные прожили дольше.
Ранее ученые заявляли, что умеренное голодание может продлить жизнь.
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