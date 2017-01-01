Ученые приблизились к разработке вакцины от старения

Сегодня существует несколько препаратов, которые по отдельности воздействуют на те или иные органы человека, помогая поддерживать их в тонусе.

Ученым впервые удалось приблизиться к созданию вакцины, которая сохранит молодым весь организм надолго. Секретом оказались теломеры — белковые окончания, которые содержатся в организме всех живых существ и обновляют клетки тела.

В процессе обновления теломеры становятся короче в конечном счете исчезают. После этого клетки становятся неспособными обновляться. Поэтому начинается процесс старения.

Исследователи отметили, что в разработке вакцины они задействовали механизм эпигенетического вида, работа которого должна была сделать белковые окончания в хромосомах несколько длиннее. Таким образом, как только теломеры можно будет удлинять, старость будет побеждена, потому что клетки смогут обновляться вечно.

Эксперименты, проведенные над мышами, оказались удачными — подопытные прожили дольше.

Ранее ученые заявляли, что умеренное голодание может продлить жизнь.