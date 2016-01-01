Ученые рассказали, как будет выглядеть человек через 100 лет

Ученый Гарвардского университета Хуан Энрикес провёл исследования, чтобы выяснить, как будут выглядеть люди через 100 лет. По его мнению, через 100 лет человека изменит не эволюция, а наука, пишет сайт "Актуальные новости"
Энрикес считает, что до естественной эволюции люди вряд ли смогут дожить. Ученый считает ошибочным полагать, что человечество в безопасности. На самом деле земляне могут вымереть в любой момент: от метеорита, смертельного штамма болезни или какой-либо другой катастрофы. Массовые вымирания были как минимум шесть раз в истории.
Человечество изменит не эволюция, а наука. Несмотря на то, что сегодня она направлена на лечение болезней и генетических мутаций, параллельная ветка ученых изучает усовершенствование человеческого вида. К примеру, технологию генного программирования могут привести к созданию сверхлюдей.
По словам Энрикса, через 100 лет люди будут усовершенствованны. Не исключено, что в будущем все земляне, в конечном итоге, переедут на Марс, где будет ждатьсоздание новой ветви человечества.
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