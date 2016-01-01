Ученые рассказали, как будет выглядеть человек через 100 лет

Энрикес считает, что до естественной эволюции люди вряд ли смогут дожить. Ученый считает ошибочным полагать, что человечество в безопасности. На самом деле земляне могут вымереть в любой момент: от метеорита, смертельного штамма болезни или какой-либо другой катастрофы. Массовые вымирания были как минимум шесть раз в истории.

Человечество изменит не эволюция, а наука. Несмотря на то, что сегодня она направлена на лечение болезней и генетических мутаций, параллельная ветка ученых изучает усовершенствование человеческого вида. К примеру, технологию генного программирования могут привести к созданию сверхлюдей.



По словам Энрикса, через 100 лет люди будут усовершенствованны. Не исключено, что в будущем все земляне, в конечном итоге, переедут на Марс, где будет ждатьсоздание новой ветви человечества.