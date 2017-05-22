Ученые рассказали, как будет выглядеть человек через 200 лет

У "новых землян" изменятся глаза — они станут узкими, появится второе веко, чтобы фильтровать частицы, которые попадают на его оболочку. Нос увеличится, на нем появятся новые отверстия для дополнительной очистки кислорода. Печень и легкие станут объемными, грудная клетка расширится. Кожа покроется роговицей. Уши станут огромными, будут опускаться и подниматься, чтобы регулировать шумовые потоки.

Организм человека будет приспосабливаться к новой среде обитания. Из-за загрязнения окружающей среды мясо станет непригодным для питания, люди станут ниже ростом. В таких условиях начнет функционировать аппендикс, который будет перерабатывать растительные продукты питания.