Ученые рассказали, как похудеть во сне

Во время эксперимента врачи организовали несколько фитнес-групп: одна из них делала в занятиях перерыв на 45 минут, чтобы поспать в отдельной комнате. Другая группа продолжала заниматься.

После исследования ученые пришли к выводу, что отдых помогает человеку снизить уровень жира в организме на 50%. Исследователи отметили, что регулярность отдыха играет огромную роль в улучшении скорости похудения.

Они считают, что это связано с тем, что гормон тестостерон вырабатывается не только во время спортивных занятий, но и во сне, а это говорит о том, что худеть можно вообще без физических нагрузок, просто во время сна.