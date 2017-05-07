Ученые рассказали, как похудеть во сне

Ученые из США провели исследование и пришли к выводу, что человек может худеть во сне, пишет РЕН ТВ.
Во время эксперимента врачи организовали несколько фитнес-групп: одна из них делала в занятиях перерыв на 45 минут, чтобы поспать в отдельной комнате. Другая группа продолжала заниматься.
После исследования ученые пришли к выводу, что отдых помогает человеку снизить уровень жира в организме на 50%. Исследователи отметили, что регулярность отдыха играет огромную роль в улучшении скорости похудения.
Они считают, что это связано с тем, что гормон тестостерон вырабатывается не только во время спортивных занятий, но и во сне, а это говорит о том, что худеть можно вообще без физических нагрузок, просто во время сна.
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