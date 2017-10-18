Ученые рассказали, когда беременные женщины смертельно опасны для мужчин

Мужчины, которым перелили кровь беременных женщин, "имели статистически значимое увеличение смертности по сравнению с теми, кто получил кровь от других мужчин или женщин без истории беременности", — говорится в публикации специалистов.

К такому выводу ученые пришли после исследования выборки в 30 тысяч пациентов, которым с мая 2005 года по сентябрь 2015 года переливали кровь в шести крупных нидерландских больницах.

По мнению медиков, причиной трагичного исхода могут являются антитела, вырабатываемые во время беременности в организме женщины для защиты плода. Антитела провоцируют болезненную реакцию у мужчин, в частности острый респираторный дистресс-синдром.