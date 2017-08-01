Ученые рассказали, когда на Земле необратимо изменится климат

"Наше исследование показывает, что удержание глобального потепления на уровне в два градуса Цельсия является самым оптимистичным вариантом из всех возможных сценариев развития событий. Этого можно достичь, но только если сосредоточить все усилия и пойти на самые радикальные меры по борьбе с выбросами парниковых газов на протяжении следующих 80 лет", — пишет климатолог Адриан Рафтери из университета Вашингтона в Сиэтле.

Если все стороны Парижского соглашения по климату исполнят обязательства, то глобальное потепление замедлится к концу столетия и остановится на отметке в 1,5 С, утверждают авторы документа.

Используя данные наблюдений за последние 50 лет, ученые попытались спрогнозировать, как уровень СО2 изменится к 2100 году. Как показали расчеты, текущие оценки и прогнозы, прописанные в Парижском соглашении, чрезмерно оптимистичны — "планка" в 1,5 градуса потепления является в принципе недостижимой. Удержать уровень в два градуса Цельсия можно будет только в том случае, если США и ЕС в 21 веке продемонстрируют нулевой рост объема выбросов парниковых газов в атмосферу.

В более реалистичной ситуации, по словам Рафтери, температура на Земле вырастет примерно на 3,2-4,9 градуса Цельсия, что приведет к необратимым изменениям в работе климатических систем планеты. Ученые также утверждают, что рост населения Земли, вопреки прогнозам и мнениям некоторых политиков, никак не влияет на эти показатели.