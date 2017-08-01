Ученые рассказали, когда на Земле необратимо изменится климат

Среднегодовая температура на Земле вырастет к началу следующего века как минимум на два градуса Цельсия вне зависимости от действий человека, что заставит климат планеты необратимым образом поменяться. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на журнал Nature Climate Change.
"Наше исследование показывает, что удержание глобального потепления на уровне в два градуса Цельсия является самым оптимистичным вариантом из всех возможных сценариев развития событий. Этого можно достичь, но только если сосредоточить все усилия и пойти на самые радикальные меры по борьбе с выбросами парниковых газов на протяжении следующих 80 лет", — пишет климатолог Адриан Рафтери из университета Вашингтона в Сиэтле.
Если все стороны Парижского соглашения по климату исполнят обязательства, то глобальное потепление замедлится к концу столетия и остановится на отметке в 1,5 С, утверждают авторы документа.
Используя данные наблюдений за последние 50 лет, ученые попытались спрогнозировать, как уровень СО2 изменится к 2100 году. Как показали расчеты, текущие оценки и прогнозы, прописанные в Парижском соглашении, чрезмерно оптимистичны — "планка" в 1,5 градуса потепления является в принципе недостижимой. Удержать уровень в два градуса Цельсия можно будет только в том случае, если США и ЕС в 21 веке продемонстрируют нулевой рост объема выбросов парниковых газов в атмосферу.
В более реалистичной ситуации, по словам Рафтери, температура на Земле вырастет примерно на 3,2-4,9 градуса Цельсия, что приведет к необратимым изменениям в работе климатических систем планеты. Ученые также утверждают, что рост населения Земли, вопреки прогнозам и мнениям некоторых политиков, никак не влияет на эти показатели.
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