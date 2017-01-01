Ученые рассказали новые факты о жизни и смерти алтайской "принцессы Укока"

Подробные результаты томографического исследования мумии, обнаруженной археологами на высокогорном плато Укок в Горном Алтае опубликованы в издании Сибирского отделения РАН. Ранее ученые сообщали, что у мумии был выявлен рак груди, остеомиелит, а также тяжелые травмы после падения с лошади.

В ходе МРТ ученые обнаружили признаки перенесенного остеомиелита бедренных костей – результат тяжелого инфекционного процесса.

Обнаружили ученые и убедительные признаки аутоиммунного воспалительного процесса – спондилоартрита, который также вызван инфекцией. В костях левой стопы выявлены онкологические метастазы. Кроме того, в мумии обнаружены признаки раннего "старения" суставов позвоночника, повреждения связок коленных суставов, что свидетельствует о травмах.

Эти новые данные расширяют представления об условиях жизни пазырыкцев – создателей одной из самых красивых и загадочных культур древности.

"Суровый климат алтайского высокогорья и образ жизни пазырыкцев, ведущих скотоводческое хозяйство, были определяющими факторами столь быстрой изнашиваемости организма, как этой молодой женщины, так и ее соплеменников, - говорят специалисты. - Но, как нам кажется, ситуация усугублялась тем обстоятельством, что Горный Алтай не был местом исконного обитания пазырыкцев, они были пришлым населением, не адаптированным к местным условиям.

Исследование мумии будет продолжено.