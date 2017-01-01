Ученые рассказали новые факты о жизни и смерти алтайской "принцессы Укока"

Знаменитую мумию принцессы Укока исследовали с помощью высокопольной магнитно-резонансной томографии. Ученые установили, что принцесса была тяжело больна, а ее организм изношен раньше времени, пишут Новости Горного Алтая.
Подробные результаты томографического исследования мумии, обнаруженной археологами на высокогорном плато Укок в Горном Алтае опубликованы в издании Сибирского отделения РАН. Ранее ученые сообщали, что у мумии был выявлен рак груди, остеомиелит, а также тяжелые травмы после падения с лошади.
В ходе МРТ ученые обнаружили признаки перенесенного остеомиелита бедренных костей – результат тяжелого инфекционного процесса.
Обнаружили ученые и убедительные признаки аутоиммунного воспалительного процесса – спондилоартрита, который также вызван инфекцией. В костях левой стопы выявлены онкологические метастазы. Кроме того, в мумии обнаружены признаки раннего "старения" суставов позвоночника, повреждения связок коленных суставов, что свидетельствует о травмах.
Эти новые данные расширяют представления об условиях жизни пазырыкцев – создателей одной из самых красивых и загадочных культур древности.
"Суровый климат алтайского высокогорья и образ жизни пазырыкцев, ведущих скотоводческое хозяйство, были определяющими факторами столь быстрой изнашиваемости организма, как этой молодой женщины, так и ее соплеменников, - говорят специалисты. - Но, как нам кажется, ситуация усугублялась тем обстоятельством, что Горный Алтай не был местом исконного обитания пазырыкцев, они были пришлым населением, не адаптированным к местным условиям.
Исследование мумии будет продолжено.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.