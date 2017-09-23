Ученые рассказали о плюсах недосыпания

Ученые провели статистический анализ 66 независимых исследований, во время которых изучалось влияние бессонницы на депрессию.

Исследователи выяснили, что полное или частичное нарушение сна смягчало симптомы депрессивного состояния, что, по мнению психологов, подтверждает эффективность подобной "терапии".

Ранее американские медики выяснили, что постоянное недосыпание повышает вероятность смерти от инсульта у людей с сахарным диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Таким людям рекомендуют спать не меньше шести часов в день.