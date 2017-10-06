Ученые рассказали о плюсах отказа от секса

Канадские ученые выяснили, что отказ от секса ради партнера улучшает отношения между людьми. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на статью в журнале Archives of Sexual Behavior.
Исследование проводили в два этапа. В первом приняли участие 185 добровольцев. На основе результатов опроса ученые оценили SCSS — особый показатель готовности человека заняться сексом по желанию партнера.
Кроме того, была определена другая характеристика — SCSN. Она показывала, как часто человек готов отказаться от полового акта ради партнера, который был "не в настроении".
Во второй части исследования приняли участие 255 семейных пар, для которых также оценивались степень сексуального удовлетворения, желания, а также готовность понять партнера в том случае, если он не согласен с точкой зрения респондента.
Ученые выяснили, что женщины в большей степени нуждались в человеке, который готов отказаться от близости. Исследователи связывают это с тем, что у пар появляются дети, и матери тратят на своего ребенка больше сил и энергии.
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