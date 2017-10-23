Ученые рассказали о пользе ревности

Ученые провели опыты на обезьянах-прыгунах, которые заводят отношения на всю жизнь и враждебно защищают свою территорию. В ходе исследования самцам показывали клетку с их самками, играющими с другими обезьянами мужского пола. Второй группе самцов показывали чужих самок в такой же ситуации. Испытуемым обоих групп сканировали мозг и измеряли уровень гормонов в крови.

Оказалось, что у ревнивых обезьян активизировалась передняя поясная кора, которая отвечает за социальную боль, которая возникает при расставании, утратах и одиночестве, а также активизировался участок мозга, ответственный за эмоциональные процессы и уровень стресса. Т.е. ревность сопровождается "негативным подкреплением, таким как боль от расставания.

Понимание процесса зарождения ревности проливает свет на то, как люди образуют пары и почему заводят моногамные отношения. Калифорнийские ученые пришли к выводу, что ревность, вероятно, просто является эволюционным способом сохранить целостность пары, пишут РИА Новости.