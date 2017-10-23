Ученые рассказали о пользе ревности

Ревность может помочь выстроить длительные романтические отношения, считают ученые Калифорнийского университета в Дейвисе. Ученым удалось выяснить, в какой части мозга зарождается ревность и как это связано с установлением отношений. Выводы ученых публикованы в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.
Ученые провели опыты на обезьянах-прыгунах, которые заводят отношения на всю жизнь и враждебно защищают свою территорию. В ходе исследования самцам показывали клетку с их самками, играющими с другими обезьянами мужского пола. Второй группе самцов показывали чужих самок в такой же ситуации. Испытуемым обоих групп сканировали мозг и измеряли уровень гормонов в крови.
Оказалось, что у ревнивых обезьян активизировалась передняя поясная кора, которая отвечает за социальную боль, которая возникает при расставании, утратах и одиночестве, а также активизировался участок мозга, ответственный за эмоциональные процессы и уровень стресса. Т.е. ревность сопровождается "негативным подкреплением, таким как боль от расставания.
Понимание процесса зарождения ревности проливает свет на то, как люди образуют пары и почему заводят моногамные отношения. Калифорнийские ученые пришли к выводу, что ревность, вероятно, просто является эволюционным способом сохранить целостность пары, пишут РИА Новости.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.