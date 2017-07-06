Ученые рассказали о вреде недосыпа в детстве

Пока исследователи из Принстонского университета не знают, можно ли обратить этот процесс вспять. Пока они рекомендуют родителям и их детям следовать рекомендациям врачей и спать по 9-11 часов в день.

Относительно недавно ученые обнаружили, что длина теломер — концевых участков хромосом — и их состояние могут меняться не только с возрастом, но и в результате депрессии и стресса. Теломеры защищают ДНК от повреждений, однако со временем они становятся меньше, и в конце концов клетка погибает. На сокращение длины теломер и их ускоренное старение влияет большое количество оксидантов и других агрессивных молекул в клетках.

Однако ученым удалось выяснить, что сокращение длины теломер связано с плохим сном. Они наблюдали за устройством хромосом и поведением свыше полутора тысяч семейных пар и их детей на протяжении девятнадцати лет. Ученые регулярно спрашивал у родителей, как долго спят их дети, и периодически брали у них пробы крови и замеряли длину теломер в клетках.

Результаты исследования показали, что дети, спавшие около 7-8 часов, имели более короткие теломеры, чем их сверстники, которые соблюдали распорядок дня.

В среднем, каждый час недосыпа ведет к сокращению теломер на 1,5%, что сопоставимо с сокращением концевых участков хромосом из-за стресса, воспитания в неполной семье, депрессии и других социальных факторов.