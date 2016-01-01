Ученые рассказали, от чего погибнет планета Земля

Польские ученые провели множество различных экспериментов и установили, что через миллион лет к Солнечной системе приблизится звезда Глизе 710, в результате Земля будет обстреляна кометами из облака Оорта, пишет Федеральное агентство новостей..
Исследователи говорят, что в настоящее время эта звезда находится на расстоянии 64 световых лет от Солнечной системы и понемногу приближается. По их подсчетам, такое расстояние спустя 1,35 млн лет сократится до 77 световых дней. В результате чего Глизе окажется в облаке Оорта – сферической области вокруг Солнечной системы, которая является непосредственным источником комет.
Гравитация звезды Глизе 710 изменит траектории некоторых космических тел и направит их к Земле. Каждый год к нашей планете будут прилетать до 10 комет, и продолжаться это будет в течение 3-4 млн лет.
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