Ученые рассказали, почему люди просыпаются уставшими

Исследователи нашли причину, по которой некоторые люди устают с самого раннего утра, еще даже не встав с кровати. Все дело в нарушениях биоритмов, пишет Правда.ru.
Выяснилось, что плохим настроением с утра пораньше мы обязаны мелатонину - гормону-регулятору суточных ритмов. Высокий уровень этого гормона после пробуждения вызывает чувство усталости.
Наибольшую хандру испытывают люди, которые любят долго лежать в кровати или поздно просыпаться. У них малатонина больше. Гораздо лучше себя чувствуют те, кто приучил себя вставать пораньше. У таких людей уровень мелатонина в норме.
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