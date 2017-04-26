Ученые рассказали, почему люди просыпаются уставшими

Выяснилось, что плохим настроением с утра пораньше мы обязаны мелатонину - гормону-регулятору суточных ритмов. Высокий уровень этого гормона после пробуждения вызывает чувство усталости.

Наибольшую хандру испытывают люди, которые любят долго лежать в кровати или поздно просыпаться. У них малатонина больше. Гораздо лучше себя чувствуют те, кто приучил себя вставать пораньше. У таких людей уровень мелатонина в норме.