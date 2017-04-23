Ученые рассказали, почему не стоит отказываться от секса на первом свидании

Ученые из Гарвардского университета считают, что чем раньше пара определит свою сексуальную совместимость, тем лучше. А "терять время" на долгие "ухаживания и намеки" незачем.
По мнению ученых, секс укрепляет отношения лучше и быстрее, чем романтические ухаживания. Если после секса на первом свидании партнеры теряют друг к другу интерес, это свидетельствует об их несовместимости. И не стоит все списывать на "некачественный секс".
Ученые считают, что отношения в таком случае продолжать не стоит, лучше поискать другого человека. Желание заняться сексом на первом свидании должно быть обоюдным, потому этот вопрос стоит предварительно обсудить с партнером.
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