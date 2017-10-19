Стало известно, почему женщины отказываются от секса

Главными причинами прекращения половой жизни стали болевые ощущения при половом акте, а также неспособность или нежелание партнера заниматься любовью, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Medical News Today.
Группа американских ученых из Центра медицинских исследований Портленда опросила 1500 женщин старше 55 лет.
На боли или неприятные ощущения при половом акте жаловолась примерно половина респондентов, а 47% женщин заявили об отсутствии интереса или физической способности со стороны партнера осуществить половой акт. При этом почти половина респондентов к началу проведения исследования около шести месяцев не занималась сексом.
Ранее ученые выяснили, что из-за занятий спортом женщины меньше интересуются сексом.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.