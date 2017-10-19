Стало известно, почему женщины отказываются от секса

Группа американских ученых из Центра медицинских исследований Портленда опросила 1500 женщин старше 55 лет.

На боли или неприятные ощущения при половом акте жаловолась примерно половина респондентов, а 47% женщин заявили об отсутствии интереса или физической способности со стороны партнера осуществить половой акт. При этом почти половина респондентов к началу проведения исследования около шести месяцев не занималась сексом.

Ранее ученые выяснили, что из-за занятий спортом женщины меньше интересуются сексом.