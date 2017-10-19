Стало известно, почему женщины отказываются от секса

Вчера, 21:48.
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Главными причинами прекращения половой жизни стали болевые ощущения при половом акте, а также неспособность или нежелание партнера заниматься любовью, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Medical News Today.

Пять главных вопросов о сексе.
Пять главных вопросов о сексе. Фото: СС0.

Группа американских ученых из Центра медицинских исследований Портленда опросила 1500 женщин старше 55 лет.

На боли или неприятные ощущения при половом акте жаловолась примерно половина респондентов, а 47% женщин заявили об отсутствии интереса или физической способности со стороны партнера осуществить половой акт. При этом почти половина респондентов к началу проведения исследования около шести месяцев не занималась сексом.

Ранее ученые выяснили, что из-за занятий спортом женщины меньше интересуются сексом.

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