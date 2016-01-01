Ученые рассказали, в каком возрасте мужчинам стоит заводить детей

Идеальный возраст для отцовства – промежуток между 30 и 40 годами. К такому выводу пришла группа ученых, пишет Letnews.
Свои выводы ученые объясняют тем, что в этом возрасте мужчины уже готовы взять на себя роль по воспитанию детей. Как правило, к 30-40 годам мужчина имеет стабильную работу и неплохой доход. Кроме того, именно у мужчин такого возраста, как правило, рождаются здоровые дети.
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