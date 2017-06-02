Специалисты рассказали, зачем инопланетяне прилетают на Землю

Американские специалисты заявили, что инопланетяне посещают Землю чтобы узнать, как развивается прогресс на нашей планете, пишет "Газета Daily".
Ученые также заявили, что угроза от инопланетных цивилизаций существует, но пока они только изучают человечество. Отмечается, что в мирное время инопланетяне появляются на Земле довольно редко, но во времена крупных войн они регулярно прилетали на планету. Также некоторые специалисты считают, что причиной появления инопланетян на Земле является то, что она единственная обитаемая планета во Вселенной.
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