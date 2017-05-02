Ученые разработали оптимальный график занятий сексом

Ученые выяснили, что удовольствие от близости может длиться примерно 48 часов, поэтому возобновлять занятия любовью раньше двухсуточного перерыва нет смысла. От слишком частых сексуальных утех может возникнуть риск негативного влияния секса на остальные сферы жизни. Согласно исследованию, два-три дня перерыва нужны для восстановления эмоциональных и физических сил.

При этом ученые утверждают, что ощущения удовлетворения от секса зависят прежде всего от качества полового акта, а не только от промежутка между занятиями любовью. Также, согласно выводу ученых, близость раз в три дня повышает шанс зачатия ребёнка и благоприятно сказывается на крепости отношений между супругами.