Ученые считают, что люди должны есть жуков, чтобы спасти Землю

Большинство вредных выбросов в атмосферу происходит не из-за автотранспорта или промышленных предприятий, а из-за животноводства. При этом скот еще и съедает треть всего урожая сельхозкультур, возделываемых человечеством.

По мнению ученых, если заменить хотя бы половину выращиваемых на убой сельхозживотных насекомыми, выбросы сократятся на треть, а также появится больше места для выращивания не фуража, а овощей, фруктов и ягод. Речь идет о примерно 1680 млн гектаров земли.

Как заявляют исследователи, еда из тараканов и кузнечиков гораздо полезнее жареной свинины. В деликатесах из насекомых содержится большая доля белка. Также насекомые неприхотливы, их довольно просто выращивать.

Из членистоногих можно сделать фрикадельки или порошок, который будет подмешиваться в растительную пищу для имитации вкуса мяса. При этом по вкусовым качествам такой продукт будет не сильно отличаться от привычной говядины.