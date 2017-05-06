Ученые считают, что люди должны есть жуков, чтобы спасти Землю

Чтобы спасти планету от загрязнения атмосферы и парниковых газов, люди должны отказаться от мяса домашнего скота и перейти на поедание насекомых, пишет сайт телекомпании "Мир" со ссылкой на Global Food Security.
Большинство вредных выбросов в атмосферу происходит не из-за автотранспорта или промышленных предприятий, а из-за животноводства. При этом скот еще и съедает треть всего урожая сельхозкультур, возделываемых человечеством.
По мнению ученых, если заменить хотя бы половину выращиваемых на убой сельхозживотных насекомыми, выбросы сократятся на треть, а также появится больше места для выращивания не фуража, а овощей, фруктов и ягод. Речь идет о примерно 1680 млн гектаров земли.
Как заявляют исследователи, еда из тараканов и кузнечиков гораздо полезнее жареной свинины. В деликатесах из насекомых содержится большая доля белка. Также насекомые неприхотливы, их довольно просто выращивать.
Из членистоногих можно сделать фрикадельки или порошок, который будет подмешиваться в растительную пищу для имитации вкуса мяса. При этом по вкусовым качествам такой продукт будет не сильно отличаться от привычной говядины.
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