Ученые считают, что в 2022 году Землю уничтожит комета Энке 

Астрономы нашли подтверждение того, что комета Энке может столкнуться с Землей в 2022 году, сообщает портал nation-news.ru.
Сейчас космический объект несется к нашей планете. Размер кометы превышает два километра, что значительно больше недавно упавшего над Челябинском метеорита. Однако астрономы допускают возможность того, что космическое тело может изменить свою траекторию.
Также опасность может угрожать человечеству в 2025 и 2032 годах. Ученые рассказали, что земле удастся спастись, только если комета на своем пути столкнется с другим инородным предметом. По мнению ученых, очередной апокалипсис случится в 2022 году.
Солнце, по прогнозу астрологов, сожжет землю только через 1,5 миллиарда лет, если комета Энке не уничтожит землю раньше.
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