Ученые создали бумажную батарейку, работающую на бактериях

Для создания батареи нужны настолько простые элементы, что их можно раздобыть практически в любой части света. Ученые нанесли нитрат серебра на бумагу для хроматографии, сверху покрыв его воском. С другой стороны батарейки находится резервуар, выполненный из проводящего полимера. В этот резурвуар заливается жидкость с бактериями. Когда батарея складывается, поверхности соприкасаются и прибор работает за счет метаболизма бактерий.

Мощность батареи зависит от того, сколько ее слоев соприкасаются. Так, в лабораторных экспериментах ученые достигли мощности в 31,51 мкВт с помощью шести батарей, уложенных 3х3, и 44,85 мкВт при укладке 6х3. Этого мало даже для того, чтобы запитать лампочку, однако вполне достаточно для использования в биосенсорах для контроля уровня глюкозы у диабетиков и прочих медицинских устройств с низким энергопотреблением, пишет Газета.Ru.

О новинке исследователи рассказали в журнале Advanced Materials Technologies.