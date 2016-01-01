Ученые создали бумажную батарейку, работающую на бактериях

Ученые создали складную батарею на листе бумаги, работающую за счет специальных бактерий.
Для создания батареи нужны настолько простые элементы, что их можно раздобыть практически в любой части света. Ученые нанесли нитрат серебра на бумагу для хроматографии, сверху покрыв его воском. С другой стороны батарейки находится резервуар, выполненный из проводящего полимера. В этот резурвуар заливается жидкость с бактериями. Когда батарея складывается, поверхности соприкасаются и прибор работает за счет метаболизма бактерий.
Мощность батареи зависит от того, сколько ее слоев соприкасаются. Так, в лабораторных экспериментах ученые достигли мощности в 31,51 мкВт с помощью шести батарей, уложенных 3х3, и 44,85 мкВт при укладке 6х3. Этого мало даже для того, чтобы запитать лампочку, однако вполне достаточно для использования в биосенсорах для контроля уровня глюкозы у диабетиков и прочих медицинских устройств с низким энергопотреблением, пишет Газета.Ru.
О новинке исследователи рассказали в журнале Advanced Materials Technologies.
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