Ученые установили, что живучие бактерии из космоса могли зародить жизнь на Земле

Ученые взяли пробы с внешней поверхности Международной космической станции (МКС) и доказали, что некоторые виды бактерий способны существовать в условиях жесткой радиации открытого космоса. Командир будущей экспедиции на МКС Александр Мисуркин полагает: жизнь на Земле могла зародиться от подобных микроорганизмов, пишет РИА Новости.
Космонавт до последнего сомневался найти на поверхности МКС живые микроорганизмы: "Перепады температур от минус ста до плюс ста градусов, отсутствие привычной еды в нашем понимании, жесткая радиация. Какая биологическая там жизнь может быть"? Но живые бактерии нашли. Конечно же, они занесены с Земли. Но они смогли выжить в условиях открытого космоса, а значит могли стать источником жизни на Земле.
В январе 201 года Марускин вновь отправится на МКС и возьмет новые пробы с поверхности станции.
Запуск новой экспедиции на МКС запланирован на 13 сентября с Байконура на "Союзе МС-06". На станцию отправятся Александр Мисуркин (Роскосмос), Марк Ванде Хай (NASA), Джозеф Акаба (NASA).
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