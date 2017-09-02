Ученые установили, что живучие бактерии из космоса могли зародить жизнь на Земле

Космонавт до последнего сомневался найти на поверхности МКС живые микроорганизмы: "Перепады температур от минус ста до плюс ста градусов, отсутствие привычной еды в нашем понимании, жесткая радиация. Какая биологическая там жизнь может быть"? Но живые бактерии нашли. Конечно же, они занесены с Земли. Но они смогли выжить в условиях открытого космоса, а значит могли стать источником жизни на Земле.

В январе 201 года Марускин вновь отправится на МКС и возьмет новые пробы с поверхности станции.

Запуск новой экспедиции на МКС запланирован на 13 сентября с Байконура на "Союзе МС-06". На станцию отправятся Александр Мисуркин (Роскосмос), Марк Ванде Хай (NASA), Джозеф Акаба (NASA).