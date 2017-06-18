Ученые установили, когда Солнце убьет все живое на земле

Исследователи Колорадского университета установили,что изменения температуры Солнца и радиация приведут к выгоранию поверхности земли и испарению воды уже через 1,5 млрд лет, сообщают "Дни.ру".
Ученые с помощью подробной модели планеты, на которой отображаются все происходящие изменения, высчитали, что Солнце каждые 110 млн лет будет нагреваться на 1%, в результате чего почти вся поверхность Земли выгорит, а вода испарится. Перед этим в Арктике наступит тропический климат, а континенты планеты зальют безостановочные дожди из-за испарений с поверхности Мирового океана.
Как отмечают специалисты в конце исследования, глобальное потепление по сравнению с тем, к чему приведет естественные изменения солнечной активности, выглядит как "жалкая пародия".
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