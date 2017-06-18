Ученые установили, когда Солнце убьет все живое на земле

Ученые с помощью подробной модели планеты, на которой отображаются все происходящие изменения, высчитали, что Солнце каждые 110 млн лет будет нагреваться на 1%, в результате чего почти вся поверхность Земли выгорит, а вода испарится. Перед этим в Арктике наступит тропический климат, а континенты планеты зальют безостановочные дожди из-за испарений с поверхности Мирового океана.

Как отмечают специалисты в конце исследования, глобальное потепление по сравнению с тем, к чему приведет естественные изменения солнечной активности, выглядит как "жалкая пародия".