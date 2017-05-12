Учёные узнали, что курение марихуаны плохо влияют на учёбу

Регулярное курение марихуаны оказалось связано с пониженной успеваемостью в школе и низкой мотивацией продолжить учебу в университете. Об этом заявляют канадские ученые в статье, опубликованной в Journal of School Health.
Исследования на животных показывают, что главное действующее вещество "травки" и другие ее компоненты не вызывают зависимости и не ведут к значительному ухудшению в состоянии здоровья, как алкоголь, табак и другие наркотики.
Однако наблюдения за любителями марихуаны в Новой Зеландии и других странах показывают, что ее регулярное употребление снижает интеллект, приводит к развитию пародонтоза и статистически связано с повышенной вероятностью попадания в ДТП или другие катастрофы.
Ученые и сотрудники социальных служб следили за здоровьем и успеваемостью нескольких десятков тысяч школьников старших классов, учившихся в 90 разных школах провинций Онтарио и Альберта в Канаде с 2012 по 2016 год, пишет РИА Новости.
Выяснилось, что студенты, употреблявшие марихуану хотя бы раз в месяц, в четыре раза чаще прогуливали уроки, чем их остальные сверстники, в два раза чаще не делали домашнее задание и их оценки в 50% случаев понижались после того, как они начинали курить "травку". Кроме того, аналогичным образом падала их мотивация продолжить учебу в университете, а не завершить свое образование на уровне школы или колледжа.
Подобного снижения в мотивации не наблюдалось среди любителей алкоголя и табака – даже ежедневное употребление спиртного и курение сигарет почти не влияло на стремление стать бакалавром или доктором наук. Почему так происходит, ученые пока не знают, но планируют найти ответ на этот вопрос в ходе дальнейших наблюдений.
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