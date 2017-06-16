Ученые узнали, сколько калорий сжигается во время секса

Итальянские ученые провели исследования, чтобы выяснить, имеется ли эффект по сжиганию калорий во время занятий сексом.
Как оказалось, калории можно сжечь не только при половом акте, но и во время страстных поцелуев. Также помощь в сжигать калории и процесс раздевании перед близостью, пишет Letnews.ru.
Для того, чтобы калорий сжигалось большее количество, ученые рекомендуют разнообразить прелюдии. Также рекомендуется перед сексом массаж, который позволяет сделать лучше процесс кровообращения. Итальянские специалисты сделали еще один интересный вывод: представительницы прекрасной половины человечества при помощи танца возбуждаются быстрее.
Экспериментаторы выяснили, если сексом заниматься в течение часа, то можно сжечь до 200 калорий.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.