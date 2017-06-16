Ученые узнали, сколько калорий сжигается во время секса

Как оказалось, калории можно сжечь не только при половом акте, но и во время страстных поцелуев. Также помощь в сжигать калории и процесс раздевании перед близостью, пишет Letnews.ru.

Для того, чтобы калорий сжигалось большее количество, ученые рекомендуют разнообразить прелюдии. Также рекомендуется перед сексом массаж, который позволяет сделать лучше процесс кровообращения. Итальянские специалисты сделали еще один интересный вывод: представительницы прекрасной половины человечества при помощи танца возбуждаются быстрее.

Экспериментаторы выяснили, если сексом заниматься в течение часа, то можно сжечь до 200 калорий.