Ученые: в древности на Алтае разводили гигантских овец, исчезнувших из-за катастрофы

Алексей Тишкин,

ученый из АлтГУ:

Нам удалось выяснить, что в то время на юге Западной Сибири существовало несколько пород овец. Особи одной из них были выше ростом, мощнее и продуктивнее таких современных животных. В принципе, результаты дальнейших палеогенетических исследований помогут понять, когда и как они исчезли, а в будущем появятся возможности восстановить и у современных овец те выдающиеся качества, которыми они обладали в древности.

Овец люди приручили одними из первых. Пока неясно, где существовала прародина одомашненных овец, но ученые сходятся во мнении, что это произошло на Ближнем Востоке.

Сибирские исследователи заинтересовались, как овцы могли проникнуть на Алтай, где в далеком прошлом жили племена кочевников-скотоводов. Для ответа на вопрос ученые провели раскопки в нескольких курганах времен бронзового века, которые были построены древними обитателями Алтая примерно в 2500-2000 годах до нашей эры, и попытались найти в них останки костей овец, внутри которых могли сохраниться обрывки их ДНК.

Удалось собрать 15 фрагментов костей, зубов и других частей тела древних овец из алтайских курганов. Из останков ученые извлекли обрывки генома. Это помогло открыть необычные черты древних алтайских овец. Оказалось, что те были были заметно более разнообразными в генетическом плане, чем другие группы древних домашних животных. Как предполагают генетики, это может быть связано с тем, что Алтай в то время служил своеобразным "перевалочным пунктом" в миграции народов Земли, через который проходили люди со "своими" породами домашних животных, часть из которых оставалась на Алтае.