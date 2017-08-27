Ученые выяснили, чем опасно отсутствие сновидений

В эксперименте приняли участие более 300 человек из США со средним возрастом 67 лет. Ученые наблюдали за ними на протяжении 12 лет. За это время у 32 человек была диагностирована одна из форм слабоумия, у 24 — болезнь Альцгеймера. По мнению ученых, эти негативные последствия вызвало сокращение фазы быстрого сна. Ее снижение на 1% повышает риск развития деменции на 9%.