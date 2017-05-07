Ученые выяснили, что корица защищает человека от ожирения и диабета

Употребление корицы может защитить организм от ожирения, развития диабета и инсулиновой недостаточности, заявили ученые из США и Турции на встрече Американской ассоциации сердца в Миннеаполисе, пишет РИА Новости.
Казим Сахин из университета Фырат в Элязыге и его коллеги выяснили, что в борьбе с ожирением могут помочь полифенольные антиоксиданты, содержащиеся в корице.
Ученые пришли к такому выводу, наблюдая несколькими десятками крыс, одну группу которых они на протяжении трех месяцев кормили высококалорийной пищей с большим содержанием жира, а другую — обычным кормом. При этом в каждой группе половина крыс получала экстракт корицы.
Эксперимент показал, что добавление корицы очень благотворно сказалось на крысах, питавшихся жирной пищей. В среднем их масса оказалась на 10% ниже, а жировая прослойка — на 30% тоньше, чем у сородичей, получавших тот же корм. Кроме того, в их крови было меньше холестерина и ферментов, стимулирующих накопление жира в печени и других жизненно важных органах, и больше антиоксидантов.
Как считает Сахин и его коллеги, все это говорит о том, что корицу можно использовать не только в кулинарных, но и в терапевтических целях для борьбы с глобальной эпидемией ожирения.
По данным ВОЗ, сейчас примерно треть жителей Земли страдает от ожирения.
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