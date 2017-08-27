Ученые выяснили, что любовь отупляет, а секс делает человека умнее

В исследовании говорится, что области мозга, стимулирующие любовь, дезактивируют части, которые ответственны за познавательные и мыслительные функции. Секс же, напротив, способен оптимизировать когнитивные способности, особенно в старшем возрасте. Необычный эффект связан с выделением дофамина, который улучшает память.

Все же нельзя быть полностью уверенным в результатах исследования, потому в эксперименте участвовали лишь двое людей старше 50 лет.

Другие эксперименты специалистов показали, что мысли об интиме могут улучшать аналитические способности. Однако подобные размышления при второй половинке делают человека невнимательным и глупым.