Ученые выяснили, что любовь отупляет, а секс делает человека умнее

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Согласно результатам исследований психологов, любовь делает человека глупее, а секс - умнее. Данные процессы связаны с выработкой некоторых веществ в организме, сообщает Psychology Today.

Любовь. Отношения.
Любовь. Отношения. Фото: СС0.

В исследовании говорится, что области мозга, стимулирующие любовь, дезактивируют части, которые ответственны за познавательные и мыслительные функции. Секс же, напротив, способен оптимизировать когнитивные способности, особенно в старшем возрасте. Необычный эффект связан с выделением дофамина, который улучшает память.

Все же нельзя быть полностью уверенным в результатах исследования, потому в эксперименте участвовали лишь двое людей старше 50 лет.

Другие эксперименты специалистов показали, что мысли об интиме могут улучшать аналитические способности. Однако подобные размышления при второй половинке делают человека невнимательным и глупым.

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