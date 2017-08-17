Ученые выяснили главную причину популярности сериала "Игра престолов"

Американские ученые выяснили, за что фанаты любят "Игру престолов" больше всего. Оказалось, что это связано не только с насилием, которое показывают в сериале, сообщает сайт "Актуальные новости" со ссылкой на Science Alert.
При помощи программы Cardiogram для Apple Watch исследователи проследили за сердечными изменениями 300 фанатов сериала, которые зарегистрировались в эксперименте. Из пяти главных моментов, которые волновали участников эксперимента больше всего, четыре приходились на напряженные диалоги между персонажами, а не на столкновениях драконов с армией или схваткой на мечах.
Когда Дейнерис спросила Вариса о его предыдущих службах разным королям, это вызвало 76 ударов в минуту, что является пятой по напряженности сценой "Игры престолов". Обращение Эурона Грейджоя к королеве Серсее в первом эпизоде, а также просьба Джона Сноу и Давоса к помощи со сторона Дейнерис оказались на четвертом и третьем месте соответственно, "взволновали" зрителей до 83 ударов в минуту.
На втором месте — месть Арьи Старк организаторам "красной свадьбы" — 83,2 удара в минуту. Самым волнующим в сезоне моментом стало нападение Джейме Ланнистера на Дейнерис и ее дракона в конце четвертого эпизода — 91 удар в минуту. Ученые считают, что на такую реакцию повлиял внутренний конфликт и напряжение в этот момент, а не потенциальное насилие.
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