Ученые выяснили главную причину популярности сериала "Игра престолов"

При помощи программы Cardiogram для Apple Watch исследователи проследили за сердечными изменениями 300 фанатов сериала, которые зарегистрировались в эксперименте. Из пяти главных моментов, которые волновали участников эксперимента больше всего, четыре приходились на напряженные диалоги между персонажами, а не на столкновениях драконов с армией или схваткой на мечах.

Когда Дейнерис спросила Вариса о его предыдущих службах разным королям, это вызвало 76 ударов в минуту, что является пятой по напряженности сценой "Игры престолов". Обращение Эурона Грейджоя к королеве Серсее в первом эпизоде, а также просьба Джона Сноу и Давоса к помощи со сторона Дейнерис оказались на четвертом и третьем месте соответственно, "взволновали" зрителей до 83 ударов в минуту.



На втором месте — месть Арьи Старк организаторам "красной свадьбы" — 83,2 удара в минуту. Самым волнующим в сезоне моментом стало нападение Джейме Ланнистера на Дейнерис и ее дракона в конце четвертого эпизода — 91 удар в минуту. Ученые считают, что на такую реакцию повлиял внутренний конфликт и напряжение в этот момент, а не потенциальное насилие.