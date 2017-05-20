Ученые выяснили, как медленный интернет влияет на психику человека

Человек испытывает достаточно сильный стресс, если скорость передачи данных в Интернете снижается и видеоролики на смартфоне или компьютере начинают зависать.

Ученые создали исследовательский проект "Стресс при задержках видеопотока" и попросили 200 добровольцев смотреть видео на смартфонах и планшетах. При этом исследователи измеряли пульс, активность мозга и скорость движения глаз. Если ролик шёл без задержек, то состояние человека было нейтральным, но стоило ролику зависнуть на несколько секунд, как ритм сердца испытуемого заметно учащался.

Оказывается, что при снижении скорости интернет-загрузок человек испытывает эмоциональное напряжение, как при сильном стрессе. Подобные волнения сильно вредят психике и могут стать причиной серьёзных болезней нервной и сердечно-сосудистой систем.