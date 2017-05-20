Ученые выяснили, как медленный интернет влияет на психику человека

Замедление интернета может стать серьезной угрозой для здоровья человека. К такому выводу пришла группа учёных из Швеции, пишет Life.
Человек испытывает достаточно сильный стресс, если скорость передачи данных в Интернете снижается и видеоролики на смартфоне или компьютере начинают зависать.
Ученые создали исследовательский проект "Стресс при задержках видеопотока" и попросили 200 добровольцев смотреть видео на смартфонах и планшетах. При этом исследователи измеряли пульс, активность мозга и скорость движения глаз. Если ролик шёл без задержек, то состояние человека было нейтральным, но стоило ролику зависнуть на несколько секунд, как ритм сердца испытуемого заметно учащался.
Оказывается, что при снижении скорости интернет-загрузок человек испытывает эмоциональное напряжение, как при сильном стрессе. Подобные волнения сильно вредят психике и могут стать причиной серьёзных болезней нервной и сердечно-сосудистой систем.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.