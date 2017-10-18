Ученые выяснили, как секс влияет на продолжительность жизни

В итальянском городе-курорте Чиленто люди живут дольше, чем в среднем по стране. Продолжительность жизни у женщин — 92 года, у мужчин — 85 лет.

Ученые пришли к выводу, что долгожители имеют низкий уровень гормона адреномедуллина, который расширяет кровеносные сосуды и снижает кровяное давление. Кроме того, в организме жителей Чиленто обнаружили метаболиты, связанные со здоровым старением.

Исследователи отметили, что долгожители почти ежедневно едят розмарин, который улучшает функции мозга, а также физически активные. Еще одним фактором высокой продолжительности жизни, по мнению исследователей, является секс в пожилом возрасте.

Сейчас ученые из Швеции проводят эксперимент, который продлится три месяца. 200 итальянцев переедут в шведский город Мальмё, и столько же шведов — в Чиленто. Исследователи планируют обучить испытуемых местным привычкам, чтобы посмотреть, повлияет ли новый образ жизни на здоровье добровольцев.