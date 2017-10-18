Ученые выяснили, как секс влияет на продолжительность жизни

Международная группа исследователей определила причины высокой продолжительности жизни у людей, живущих на юге Италии. Согласно выводам ученых, основными факторами долголетия является секс, а также диета и физическая активность. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание The Local.
В итальянском городе-курорте Чиленто люди живут дольше, чем в среднем по стране. Продолжительность жизни у женщин — 92 года, у мужчин — 85 лет.
Ученые пришли к выводу, что долгожители имеют низкий уровень гормона адреномедуллина, который расширяет кровеносные сосуды и снижает кровяное давление. Кроме того, в организме жителей Чиленто обнаружили метаболиты, связанные со здоровым старением.
Исследователи отметили, что долгожители почти ежедневно едят розмарин, который улучшает функции мозга, а также физически активные. Еще одним фактором высокой продолжительности жизни, по мнению исследователей, является секс в пожилом возрасте.
Сейчас ученые из Швеции проводят эксперимент, который продлится три месяца. 200 итальянцев переедут в шведский город Мальмё, и столько же шведов — в Чиленто. Исследователи планируют обучить испытуемых местным привычкам, чтобы посмотреть, повлияет ли новый образ жизни на здоровье добровольцев.
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