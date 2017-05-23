Ученые выяснили, какие мужчины самые сексуальные

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Сегодня, 06:34.
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Ученые пришли к выводу, что самые лучшие любовники — мужчины, рост которых не выше метр семьдесят сантиметров, сообщает ToDay News Ufa.

Мужчина, галстук, костюм.
Мужчина, галстук, костюм. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

В исследовании приняли участие 500 добровольцев в возрасте от 20 до 54 лет.  Ученые проводили опросы и собирали анкетные данные для того, чтобы определить рост и возраст лучших любовников. Они считают, что чем выше рост мужчины, тем меньше его выносливость в постели.

Мужчины от 26 до 35 лет находятся на пике спортивной и сексуальной формы, не страдают от последствий вредных привычек. Исследователи сделали вывод, что низкорослые мужчины обычно страдают от разного рода комплексов, поэтому стараются произвести на партнершу впечатление во многих сферах жизни.

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