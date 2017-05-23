Ученые выяснили, какие мужчины самые сексуальные

Ученые пришли к выводу, что самые лучшие любовники — мужчины, рост которых не выше метр семьдесят сантиметров, сообщает ToDay News Ufa.
В исследовании приняли участие 500 добровольцев в возрасте от 20 до 54 лет. Ученые проводили опросы и собирали анкетные данные для того, чтобы определить рост и возраст лучших любовников. Они считают, что чем выше рост мужчины, тем меньше его выносливость в постели.
Мужчины от 26 до 35 лет находятся на пике спортивной и сексуальной формы, не страдают от последствий вредных привычек. Исследователи сделали вывод, что низкорослые мужчины обычно страдают от разного рода комплексов, поэтому стараются произвести на партнершу впечатление во многих сферах жизни.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.