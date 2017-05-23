Ученые выяснили, какие мужчины самые сексуальные

В исследовании приняли участие 500 добровольцев в возрасте от 20 до 54 лет. Ученые проводили опросы и собирали анкетные данные для того, чтобы определить рост и возраст лучших любовников. Они считают, что чем выше рост мужчины, тем меньше его выносливость в постели.

Мужчины от 26 до 35 лет находятся на пике спортивной и сексуальной формы, не страдают от последствий вредных привычек. Исследователи сделали вывод, что низкорослые мужчины обычно страдают от разного рода комплексов, поэтому стараются произвести на партнершу впечатление во многих сферах жизни.