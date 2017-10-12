Ученые выяснили причины постоянного желания секса

Исследователи из Австралии и Канады опубликовали статью, в которой раскрыли причины повышенного полового влечения и частой сексуальной активности, пишет Lenta.ru со ссылкой на журнал Archives of Sexual Behavior.
Гиперсексуальность часто рассматривается как отдельное психическое заболевание, связанное с неспособностью человека контролировать свое сексуальное поведение. Ее предлагали включить в список заболеваний DSM-5, но Американская психиатрическая ассоциация не поддержала инициативу. Тем не менее оно является патологией и может проявляться в виде нимфомании у женщин и сатириазиса у мужчин.
Ученые провели анализ нескольких исследований, связанных с гиперсексуальностью и импульсивным сексуальным поведением. На этой основе они разработали концепцию "гиперсексуального цикла", который состоит из нескольких этапов: сексуального желания, продолжительного активного поведения, пресыщения и сексуального истощения, после которого начинается период покоя. После цикл повторяется вновь.
Показано, что одним из факторов гиперсексуальной активности считается когнитивное нарушение, которое выражается в расстройстве памяти.
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