Ученые выяснили причины постоянного желания секса

Гиперсексуальность часто рассматривается как отдельное психическое заболевание, связанное с неспособностью человека контролировать свое сексуальное поведение. Ее предлагали включить в список заболеваний DSM-5, но Американская психиатрическая ассоциация не поддержала инициативу. Тем не менее оно является патологией и может проявляться в виде нимфомании у женщин и сатириазиса у мужчин.

Ученые провели анализ нескольких исследований, связанных с гиперсексуальностью и импульсивным сексуальным поведением. На этой основе они разработали концепцию "гиперсексуального цикла", который состоит из нескольких этапов: сексуального желания, продолжительного активного поведения, пресыщения и сексуального истощения, после которого начинается период покоя. После цикл повторяется вновь.

Показано, что одним из факторов гиперсексуальной активности считается когнитивное нарушение, которое выражается в расстройстве памяти.