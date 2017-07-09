Ученые заверяют, что секс после ссоры опасен

Вопреки распространенному мнению о роли секса в примирении сторон, ученые из университета Левисбрук, пришли к другому мнению. Они утверждают, что сексуальный контакт после крупной ссоры или конфликта не только не сближает, а, наоборот, разрушает отношения еще больше, пишет Экономика сегодня.
В ходе опроса респондентов, научные сотрудники выяснили, что мужчины считают секс после ссоры обязателен. А вот женщины придерживаются другого мнения и зачастую не рассматривают близость в качестве способа извинения. Они думают, что мужчина просто должен их успокоить, сделать комплимент и уделить внимание. А вот секс — это совсем не то.
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