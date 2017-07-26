Ученые заявили, что водка улучшает память

Ученые выяснили, что люди, употребляющие спиртное после обучения, запоминают материал лучше тех, кто не пил вообще.

Бытует мнение, что алкоголь в целом негативно отражается на способности хранить воспоминания. Обычно возникают трудности с запоминанием информации, полученной после интоксикации. Однако, несмотря на то, что спиртное действительно угнетает антероградную память, оно при этом улучшает ретроградную память. То есть люди лучше запоминают информацию, полученную до употребления алкоголя.

Предыдущие исследования показали, что алкоголь действительно улучшает запоминание информации, которую испытуемый усвоил до принятия спиртного, однако все подобные эксперименты, как правило, проходили в лабораториях. Там участникам давалось ограниченное количество алкоголя.

Авторы новой работы решили сделать свое исследование более реалистичным. Испытуемых поместили в более естественные условия и позволили им самостоятельно решать, сколько они хотят выпить.

Сначала добровольцы, находившиеся у себя дома, должны были запомнить слова, которые похожи на настоящие, но содержат лишние буквы (например, frenzylk от слова frenzy, ярость). После того, как психологи убедились, что испытуемые справились с задачей, половине из них было предложено за два часа выпить столько спиртного, сколько они посчитают нужным. По окончании перерыва, участники эксперимента выполняли еще одно задание на запоминание изображений, после которого им было разрешено продолжить пить.

На следующее утро ученые измерили количество алкоголя в крови добровольцев, а также попросили их сказать, сколько примерно они вчера выпили. В среднем, общая доза спирта на одного человека составила 82,59 г (около стакана водки), а среднее за двухчасовой перерыв — 53,38 г. Затем все испытуемые прошли тест на память.

В то время как контрольная группа, которая пила безалкогольные напитки, помнила примерно одинаковое количество слов как до двухчасового перерыва, так и на следующее утро, у тестовой группы оно заметно возросло. При этом эффект был сильнее выражен у тех, кто выпил больше, что согласуется с результатами прошлых работ. В случае с изображениями, ученые нашли заметные отличия лишь в контрольной группе, которая на следующий день вспомнила меньше картинок.

Исследование подтвердило, что алкоголь способен улучшать запоминание полученной накануне информацию не только в лаборатории с контролируемыми дозами, но и при употреблении в домашних условиях. Пока что точного объяснения у этого феномена нет. Психологи предполагают, что это может быть связано с облегчением консолидации, а также с влиянием алкоголя на процессы, происходящие в мозге во время сна, пишет bfm.ru.

В исследовании приняли участие 88 человек в возрасте от 18 до 54 лет (средний возраст 23 года). Большая часть из них — это мужчины.