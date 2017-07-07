Ученые заявили, что вши атаковали детей со смартфонами

Британские дерматологи выявили связь между наличием смартфонов и педикулезом, передает "Федеральное агентство новостей". Среди подростков с планшетами и гаджетами зараженных вшами было 62,5%, в то время как среди детей без гаджетов это явление встречалось всего в 29,5% случаев.

Ученые считают, что заражение происходит в момент, когда дети соприкасаются головами, чтобы сделать селфи. Тогда паразиты перескакивают с одного человека на другого, пишет ura.ru.