Ученые заявили, что вши атаковали детей со смартфонами

Исследование специалистов Оксфордского университета показало, что дети, которые активно пользуются современными гаджетами, чаще других страдают от вшей.
Британские дерматологи выявили связь между наличием смартфонов и педикулезом, передает "Федеральное агентство новостей". Среди подростков с планшетами и гаджетами зараженных вшами было 62,5%, в то время как среди детей без гаджетов это явление встречалось всего в 29,5% случаев.
Ученые считают, что заражение происходит в момент, когда дети соприкасаются головами, чтобы сделать селфи. Тогда паразиты перескакивают с одного человека на другого, пишет ura.ru.
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