Ученые заявили, что забывчивость — признак интеллекта

Нейрофизиологи из Университета Торонто назвали забывчивость важной для человека способностью. Она позволяет освобождать мозг от ненужной информации и пополнять его более актуальными знаниями для принятия решений. Это и есть главная функция памяти, пишет Medicalxpress со ссылкой на научный журнал Neuron.
Блейк Ричардс,
ученый:
Важно, чтобы мозг забывал о несущественных деталях и вместо этого фокусировался на материалах, которые приведут к разумным решениям в реальном мире. Тогда как наличие многочисленных противоречивых воспоминаний лишь затрудняют этот процесс.
После ряда исследований ученые выяснили, что забывчивость связана с появлением в гиппокампе (области головного мозга, отвечающей, прежде всего, за память) новых нейронов, которые генерируются стволовыми клетками. Наши же воспоминания "хранятся" в связях между нейронами.
Когда новые нейроны интегрируются в гиппокамп, образуются и новые соединения, реконструирующие схемы гиппокампа и перезаписывающие память. Информация в "старых" нейронных связях, будучи неактуальной, постепенно стирается.
Это может объяснить то, что дети, в гиппокампе которых вырабатывается больше нейронов (так как они активно познают окружающий мир), чем у взрослых, вырастая, забывают многие моменты из детства. Особенно происходившее с ними в возрасте до четырех лет.
Таким образом, полагают ученые, мозг избавляется от ненужных воспоминаний и настраивается на реалии окружающего мира, пишет "Российская газета".
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