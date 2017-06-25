Ученые заявили, что забывчивость — признак интеллекта

Блейк Ричардс,

ученый:

Важно, чтобы мозг забывал о несущественных деталях и вместо этого фокусировался на материалах, которые приведут к разумным решениям в реальном мире. Тогда как наличие многочисленных противоречивых воспоминаний лишь затрудняют этот процесс.

После ряда исследований ученые выяснили, что забывчивость связана с появлением в гиппокампе (области головного мозга, отвечающей, прежде всего, за память) новых нейронов, которые генерируются стволовыми клетками. Наши же воспоминания "хранятся" в связях между нейронами.

Когда новые нейроны интегрируются в гиппокамп, образуются и новые соединения, реконструирующие схемы гиппокампа и перезаписывающие память. Информация в "старых" нейронных связях, будучи неактуальной, постепенно стирается.

Это может объяснить то, что дети, в гиппокампе которых вырабатывается больше нейронов (так как они активно познают окружающий мир), чем у взрослых, вырастая, забывают многие моменты из детства. Особенно происходившее с ними в возрасте до четырех лет.

Таким образом, полагают ученые, мозг избавляется от ненужных воспоминаний и настраивается на реалии окружающего мира, пишет "Российская газета".