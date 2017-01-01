Ученые: 90% женщин страдают от нехватки секса

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Сегодня, 20:02.
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Американские учёные провели исследование, в ходе которого им удалось узнать, что 90% женщин не хватает секса, пишет OAnews со ссылкой на издании The Hindusian Times. Данные были получены в результате опроса женщин, находящихся в детородном возрасте.

Пять главных вопросов о сексе.
Пять главных вопросов о сексе. Фото: СС0.

В опросе принимали участие 450 женщин в возрасте от 20 до 60 лет.

После анализа полученных данных научные работники решили, что около 90% женщин не удовлетворены в сексуальном плане и желают увеличения активности процесса. Испытуемые говорили, что в неделю им достаточного одного-двух раз, чтобы чувствовать себя хорошо.

Одновременно 72% женщин фертильного возраста никогда не прибегали к помощи специалистов с данной проблемой.

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