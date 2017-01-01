Ученые: 90% женщин страдают от нехватки секса

В опросе принимали участие 450 женщин в возрасте от 20 до 60 лет.

После анализа полученных данных научные работники решили, что около 90% женщин не удовлетворены в сексуальном плане и желают увеличения активности процесса. Испытуемые говорили, что в неделю им достаточного одного-двух раз, чтобы чувствовать себя хорошо.

Одновременно 72% женщин фертильного возраста никогда не прибегали к помощи специалистов с данной проблемой.