Ученые: 90% женщин страдают от нехватки секса

Американские учёные провели исследование, в ходе которого им удалось узнать, что 90% женщин не хватает секса, пишет OAnews со ссылкой на издании The Hindusian Times. Данные были получены в результате опроса женщин, находящихся в детородном возрасте.
В опросе принимали участие 450 женщин в возрасте от 20 до 60 лет.
После анализа полученных данных научные работники решили, что около 90% женщин не удовлетворены в сексуальном плане и желают увеличения активности процесса. Испытуемые говорили, что в неделю им достаточного одного-двух раз, чтобы чувствовать себя хорошо.
Одновременно 72% женщин фертильного возраста никогда не прибегали к помощи специалистов с данной проблемой.